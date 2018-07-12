Se quedó en promesa ampliación del Puente Internacional 2

La Contraloría municipal citó a las empresas Blau Group y Constructora Techa, para que expliquen porque abandonaron los trabajos de ampliación a dos carriles de importación y exportación en el Puente Internacional II.

Itandehui Aragón de Obras Públicas, dijo que están esperando respuesta de la empresa que ganó la licitación, y que hay un plazo para que se presente, para ver avances y que resta de la obra.

Mientras tanto confirmó que están detenidos los trabajos.

“Hay un avance del 40 por ciento, seguimos trabajando en lo que corresponde al Municipio, que es la carpeta asfáltica para el camellón”, indicó-.

El pasado martes se celebró una reunión en las Oficinas Federales, donde se anunció avances del 43 por ciento en la ampliación de carriles y la pavimentación al inicio del camellón central.

La funcionaria municipal, dijo que hay coordinación con las dependencias federales en esta obra.

Blau Group ganó la licitación en 2017 para la ampliación de dos carriles, con una inversión de 27 millones de pesos y lo hizo conjuntamente con Constructora Techa.

La inversión total será de 90 millones de pesos con las aportaciones federales.

Esta obra es resultado de la demanda de agentes aduanales, empresarios y transportistas, para que el Puente II cuente con carriles certificados para que su comercio exterior sea más ágil.

Se trata de dos carriles adicionales para la Industria Automotriz Certificada, con lo que se prevé que de cada 100 tráiler que crucen, solamente se revisarán 2 y 98 tendrán el paso “verde”.