Se requieren hidrantes en la ciudad

El administrador de Bomberos, Carlos García Pérez, manifestó que además de equipamiento, el departamento de Bomberos requiere de Hidrantes, ya que Piedras Negras únicamente cuenta con 130 en toda la ciudad, de los cuales solo 50 de ellos funcionan, debido a que algunos tienen hasta 50 años de antigüedad.

“Lo que Bomberos recibe de la ciudadanía es una gran aportación, sin embargo, Bomberos siempre tiene necesidades, siempre tenemos una necesidad como alguna unidad o equipo, entre otras”, expresó.

Asimismo, recalcó que una de las necesidades más grandes que tiene el departamento de Bomberos, son los hidrantes, ya que el Municipio se ha hecho cargo al cien por ciento del equipamiento.

En este sentido, el entrevistado dijo que los nuevos fraccionamientos han estado cumpliendo con la instalación para los hidrantes, “nosotros tenemos una vigilancia constante en todos los sectores que se están construyendo, y vemos la presión de agua, la cual es muy importante para trabajar sin problemas”.

Insistió que solo el 50 por ciento de los hidrantes que tiene Piedras Negras funcionan, ya que los demás cuentan con problemas de fuga de agua o está cerrada la válvula, por lo que deben de retirarse o repararse.

Finalmente, añadió, que también están por recibir el equipo de protección para los muchachos, como es el equipo de aire comprimido, los radios y todo lo necesario para el equipamiento.