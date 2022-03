Será opcional el cubrebocas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Este jueves fue actualizado el decreto estatal del uso del cubrebocas por el Subcomité de Salud de la región norte, siendo opcional su uso en espacios abiertos.

"En áreas abiertas, el uso es opcional, lo pueden utilizar o no, pero cuando haya aglomeraciones, aunque sea al aire libre, si se debe utilizar", confirmó Francisco Saracho Navarro, coordinador de la junta del Subcomité.

Saracho Navarro puntualizó que otro de los acuerdos es la toma de temperatura, que sólo se aplicará a educación básica y en los templos religiosos.

"Continua el cubrebocas en lugares cerrados, además se tomó la decisión de que los inspectores ya no van a solicitar el uso del tapete sanitizante y la toma de temperatura", mencionó.

Así mismo, detalló que actualmente la hospitalización es muy baja, ya que del total de las 95 camas que se tienen en Piedras Negras, solo 3 están ocupadas.

"En los negocios ya no va a ser necesario la toma de temperatura, salvo en las excepciones que he comentado, básicamente el gel continúa, los lugares ventilados también, el cubrebocas en lugares cerrados, la pandemia no ha concluido", indicó el funcionario.

Además, indicó que las medidas sanitarias se aplicarán de diferente manera en las otras regiones debido a la infraestructura de cada lugar.