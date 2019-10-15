Sigue prófuga pareja asaltante

La Agencia de Investigación Criminal informó que no se ha logrado ubicar a la pareja que en días pasados asaltó a un taxista en la colonia Gobernadores, las investigaciones se continúan realizando.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la Unidad Masiva, indicó que continúan las investigaciones para esclarecer un asalto registrado en días pasados.

Señaló que los hechos se suscitaron en la colonia Gobernadores sobre la calle Nazario Ortíz a la altura del Centro Comunitario.

Comentó que el afectado responde al nombre de Yahir “N” quien tripulaba un taxi de la línea Chapulín.

Refirió que le brindó sus servicios a una pareja en la zona Centro sobre la calle Zaragoza hacia la colonia Gobernadores.

Argumentó que la pareja lo amenazó con arma blanca para después quitarle la cantidad de mil 200 pesos en efectivo.

Manifestó que los responsables huyeron hacia el interior de la colonia Gobernadores no siendo posible su detención.

Mencionó que dentro de la carpeta de investigación se tomó la declaración del taxista afectado quien aportó información.

Agregó que vecinos fueron entrevistados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal para tratar de identificar a los asaltantes y realizar su detención para presentarlos ante un juez de control.

Añadió que ya se tiene una línea de investigación, así mismo se presume que la pareja ya ha cometido otros asaltos con anterioridad, por lo que se espera poder dar con su paradero para esclarecer el caso.