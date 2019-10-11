Síntomas de Influenza y Dengue son parecidos

Los casos de contagio de zika, chikungunya o dengue presenta síntomas muy semejantes a otras enfermedades como la influenza por ello la Secretaría de Salud hace recomendaciones para evitar que se genere confusión.

Y es que la temporada otoño-invierno es común de cuadros respiratorios, pero todo el año se debe tener cuidado de protegerse de los contagios por moscos vectores de dengue, zika o chikungunya, señaló personal de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

Entre los síntomas de dolores de cabeza, fiebre y dolor de huesos, se puede definir como sospechoso a dengue, zika, chikungunya, pero también puede ser un resfriado.

Por ello, los médicos apuntan que la principal recomendación, al tener síntomas de alguna enfermedad, es acudir al doctor y evitar en lo posible la automedicación ya que confunden el cuadro clínico si se ataca, por ejemplo, dolores de cabeza, fiebre u otro padecimiento sin receta.

Por ejemplo, la infección por virus ZIKA se caracteriza por: fiebre, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor muscular, salpullido, comezón, escalofríos, y que son muy parecidos a otros padecimientos, incluso infecciones respiratorias.

Por ello se recomienda a la población adoptar las siguientes medidas: usar manga larga, pantalón y repelente para evitar la picadura del mosquito Aedes Aegypti; lavar los recipientes en los que se guarda el agua y taparlos; voltear cubetas y botellas en patios y azoteas para evitar la acumulación de líquidos y mantener puertas y ventanas cerradas, usando mosquiteros.

Además de aplicarse la vacuna de la influenza cuanto antes, ya que según la Secretaría de Salud del Estado ya cuentan con más de 900 mil vacunas, suficiente para aplicar a la población coahuilense.