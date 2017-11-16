Tabaquismo principal causa de enfermedad pulmonar

El tabaquismo y la exposición prolongada a irritantes, son los factores más importantes que desencadenan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), padecimiento que provoca la mayor incidencia de consulta en el servicio de neumología y que se ubica entre las diez principales causas de muerte entre los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila.

La neumóloga de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89, Alejandra Carolina Moncada López, explica que la EPOC se caracteriza por una obstrucción crónica que complica la entrada de aire a los pulmones. En su evolución el paciente puede presentar dificultad respiratoria que empeora al realizar actividades, por leves que sean.

Si bien es incurable, el Seguro Social brinda tratamiento farmacológico específico a quienes presentan cuadros leves o moderados, y cuando ya hay un gran avance en la enfermedad, se adiciona el uso de oxígeno para mejorar la calidad de vida.

Lo más importante, es que es fácilmente prevenible, basta con evitar los factores de riesgo ya descritos.

Por lo general avanza en forma tan lenta que la persona no se percata del daño hasta que se hace evidente. En fase inicial las manifestaciones son tos con expectoración o únicamente como limitación por falta de aire (disnea), la mayoría de los pacientes suelen pensar que es algo pasajero y se acostumbran a vivir, hasta que los malestares impiden el desarrollo de las actividades diarias y es cuando acuden a consulta.

La doctora enfatiza que la EPOC es incurable, los fármacos que se prescriben son únicamente para aliviar los síntomas e impedir que la salud empeore. Indispensable es que la persona se aleje del factor causante (en la mayoría de los casos el tabaco), para evitar un mayor daño.

Quienes padecen EPOC pueden manifestar cuadros infecciosos severos como neumonías, acompañadas de insuficiencia respiratoria con un potencial riesgo para la vida, concluye.