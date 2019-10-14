Tienen en DIF medicamento para enfermedades respiratorias

El Dispensario Médico del DIF cuenta con medicamento suficiente para apoyar la demanda que se presentaría por el alza de los cuadros bronco respiratorios durante la temporada otoñal, que empiezan a presentarse con los primeros cambios de temperatura.

En el nuevo edificio de DIF Piedras Negras, se integró un dispensario, además de dos consultorios, contando con servicio de laboratorio, área dental y odontológica, toda atención gratuita.

Según personal, se atienden hasta 15 personas diarias, pero podrían aumentar conforme se registren continuos los descensos de temperatura, y están preparados para atender a la comunidad que lo requiera

Este dispensario recibe principalmente a personas que no cuentan con un seguro médico, desde las complicaciones de cuadros gripales, hasta el control de enfermos crónicos y de embarazos en adolescentes.

Por ello, instan a la población a donar medicamento o material médico que ya no utilicen pero que no esté caducado, a fin de continuar dando servicio a las personas que no pueden surtir las recetas de su propio bolsillo.