A la cárcel por infiel

NUEVA ROSITA, COAH.- Por infiel y retener a una de sus hijas a la fuerza fue detenido Luis L. Por elementos de Seguridad Pública en su domicilio ubicado en la colonia Humberto Moreira Valdez, lugar donde ocurrieron los hechos.

Marieta Galarza esposa de Luis, señaló que encontró a su marido con la querida en su domicilio y, al momento de pretender abandonar el hogar el infiel retuvo a la fuerza a su hija.

Por su parte Luis L. al ser entrevistado a bordo de la patrulla negó los hechos que se le imputan y desconoce cuál fue el motivo respecto al porqué su esposa lo denunció.

“Lo único que quiero es regresar con mi esposa a mi casa no es cierto que yo la engaño” dijo el presunto responsable quien fue remitido nuevamente a las celdas de Seguridad Pública.

Finalmente fue detenido.