Abandonan a sus hijos a vísperas de navidad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A unas semanas de celebrar navidad, los padres de familia de 4 pequeños decidieron desatender a sus cuatro hijos, dejándolos bajo resguardo de la PRONNIF y huyendo de toda responsabilidad hacia los pequeños que procrearon.

Esta noticia consternó a los trabajadores de la sub delegación de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, al atender a la pareja que sin dar una explicación coherente, únicamente manifestaron que ya no querían cuidar de sus hijos de 4, 5, 6 y 7 años de edad.

Cabe señalar existe el antecedente que el padre de los menores solicitó en primera instancia realizar un convenio con las autoridades competentes para cuidar de los niños, sin embargo, a los pocos días el individuo se los regresó a la madre biológica.

Finalmente, ambos adultos tomaron la decisión de acudir a la Procuraduría para entregar a los pequeños, situación Por la cual enviaron a los padres a la PRONNIF Sabinas a fin de poner especial atención a este caso, destacó la licenciada Karina Reyes.

Cabe señalar la madre de familia dijo ser desempleada, pero, el padre sí cuenta con un empleo estable, aun así, los menores podrían quedar resguardados en la Casa Hogar "Refugio y Esperanza" del Municipio de San Juan de Sabinas

Importante destacar que los abuelos tantos maternos como paternos no se pueden hacer cargo de los niños puesto que son mayores de edad y los familiares de la mujer quien no se encuentra bien de sus facultades no radican en esta ciudad.