Abarrotan Clínica 25

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El brote de COVID-19 en empleados de algunas empresas de esta localidad tanto del ramo del transporte público como minero y maquiladoras, ha originado que los propietarios y representantes directos de estas compañías envíen a sus trabajadores a realizarse las tomas de prueba del SARS-CoV-2 a la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad.

La ciudadana, Juanita Valdés, obrera en la maquiladora Cole Hersee quien dijo tener 4 meses de embarazo mencionó que al presentar malestar y, acudir a trabajar durante la mañana de ayer, la regresaron a su hogar para ser atendida y realizarse la prueba contra el coronavirus.

Agregó que hay más trabajadores con síntomas por lo cual temen se desate una epidemia de COVID al interior de dicho centro de labores ubicado en esta ciudad.

Cabe señalar la mayoría de las personas que esperaban ser atendidas manifestaron estar vacunadas contra el COVID-19 sin embargo hace algunos días presentan síntomas parecidos a este virus que ha exterminado a miles de personas.

Juan Francisco N por su parte quien dijo ser trabajador en un tajo situado cerca del Municipio de Múzquiz, expresó a LA VOZ que uno de sus compañeros salió positivo al COVID, ante ello, el suscrito decidió de forma voluntaria a realizarse la prueba.

"Agregó que de cierta manera si existe pánico entre la ciudadanía al enfermar de este mal por ello es que decidieron someterse a las pruebas PCR y, a los test antígenos.

Patricia Cuellar, de 41 años de edad ama de casa, dijo que por decisión voluntaria acudió desde temprana hora al IMSS para solicitar la prueba al presentar síntomas parecidos al COVID.

"Comencé con tos hace 3 días, y quiero descartar que sea Coronavirus, expresó la ciudadana quien ya tenía media hora esperando ser atendida".

Otra ama de casa manifestó que se realizaría la prueba para descartar COVID puesto que cuenta con las 3 vacunas contra dicha enfermedad, inclusive el biológico de refuerzo AstraZeneca se lo aplicó el pasado lunes pero a sabiendas de que surgieron más casos de coronavirus es que decidió acudir al Seguro Social.

Padezco de laringitis, de alergias, pero si me preocupa estar contagiada por ello vale más prevenir que lamentar destacó al momento de recomendar a la ciudadanía protegerse y no exponer a los niños y niñas llevándolos a negocios establecidos, pues ya no se sabe si es Covid, es Influenza, Omicron o alguna otra enfermedad la que padecen las personas.