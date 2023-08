Acusa a aseguradora de pésimo servicio

Jaqueline Espinoza denunció el pésimo servicio que le brindó la empresa de seguros Quálitas al encargarse ella misma de los trámites y pagar las multas, "realmente nunca tuve un respaldo" dijo tras cumplir 17 años con la aseguradora.

Explicó que como siempre contrató un seguro de cobertura amplia con el cual esperaba tener un servicio completo y no un servicio de daños a terceros.

El pasado lunes en la avenida Industrial su hija sufrió un accidente al estamparse una moto con su vehículo y las autoridades se la llevaron detenida.

"Fui a hablar con la licenciada Mireya para darle a conocer el caso porque en ningún momento llego el ajustador ni el jurídico de Quálitas, ni cuando llegó la grúa de Policía y Tránsito, ni cuando estábamos en la comandancia".

Jaqueline Espinoza se hizo cargo de todo, incluido pagar la multa para que liberaran a su hija de las celdas municipales así como pagar otros trámites, después de eso es que llegó el ajustador solo para negociar con la otra parte afectada.

"No tuvimos ningún beneficio siendo que tengo un seguro de cobertura amplia y el colmo de todo es que la grúa corrió por mi cuenta también, y el área jurídica no actúo porque al otro chico no le pasó anda, pero en la cláusula ellos se debieron de encargar de todo lo legal. Por el mal servicio ha perdido dos días en poder resolver el caso"