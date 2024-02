Acusa despido injusto empleado de UCD

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Después de laborar durante 7 años en la Unión Campesina Democrática (UCD) el ciudadano Roberto Osvaldo Lucio fue despedido arbitrariamente de su cargo por el dirigente estatal Armando García Grimaldo.

En entrevista con el ex miembro de la organización donde realizan trámites para regularizar vehículos de procedencia extranjera mencionó a LA VOZ que de forma injusta fue destituido de su cargo en la base ubicada en el Pueblo Mágico de Múzquiz y no conforme con ello hoy se le acusa sin fundamentos de haber cometido un robo.

Agregó el afectado que el dirigente no cuenta con elementos de prueba para incriminarlo en algún delito, por ello es que Osvaldo habrá de contrademandar.

"Grimaldo estaba buscando cualquier pretexto para despedirme de mi trabajo sin responderme como patrón y, al escudarse en el hecho de que yo no le estaba enviando de forma diaria lo recaudado de trámites de regularización fue que ahora me acusa de robo", destacó el ofendido.

Añadió el entrevistado que regularmente cuando no había movimiento de trámites se esperaban algunos días para realizar transferencias a las cuentas bancarias del dirigente, eso es normal, pero en mi caso, no esperó y la persona se desplazó a esta unidad para realizar una auditoría no encontrando anomalía alguna, refirió Osvaldo.

Externó que el líder llegó al edificio situado sobre la calle Socorro entre Hidalgo y Presidente Juárez, abriendo los cajones de los escritorios, contó placas, observó documentos, no detectando irregularidades, pero tampoco solicitó la presencia del suscrito.

"Ahora bien, el trasfondo de todo esto es que Armando se estaba retirando de la UCD Nacional ante lo cual pretendía destituirnos de nuestros cargos tanto a René Armendáris representante de la Unión Campesina Democrática con sede en el Municipio de Sabinas como a mi persona", subrayó el entrevistado quien ahora exige se limpie su imagen dado a la forma como actuó el dirigente.