Agradecen a RMV por la seguridad

Múzquiz, Coah.- “Gracias por arriesgar su vida y cuidar la nuestra”, manifestó habitante del ejido Palaú durante una reunión que el Gobernador de Coahuila tuvo con ejidatarios de Múzquiz, quienes aprovecharon la oportunidad para reconocer al mandatario que haya cumplido su promesa de campaña y encargarse de la seguridad.

Este evento tenía como fin entregar 2 millones de pesos en apoyo del Programa Concurrencia municipalizada, sin embargo los habitantes de diferentes comunidades ejidales aprovecharon para externar su agradecimiento.

“Queremos darle las gracias por todo el apoyo que ha brindado al municipio de Múzquiz, estamos muy agradecidos, muchas gracias por arriesgar su vida, por defender y cuidar la nuestra, gracias a ese valor que usted tuvo de enfrentar al crimen organizado, mil gracias”, expresó Rogelio Obregón Galarza, tras levantarse de su silla.

Este agradecimiento fue secundado por Francisco Javier Sifuentes Reséndiz, ejidatario de Agujita, en Palaú, quien recordó que durante la toma de protesta de Rubén Moreira dijo: “de la seguridad me encargo yo”, frase que los habitantes asociaron a un discurso más.

“Se generó mucha expectativa, mucha gente pensamos que era un discurso más de un gobernante que iniciaba su gestión, hoy nos damos cuenta que de la seguridad se encargó”, manifestó Sifuentes Reséndiz.

Recordó que hace seis años los ejidos de Palaú conectaban con la carretera 57, paso dominado por los delincuentes y por ende era impedimento para transitar de noche, “hoy somos libres de hacerlo”, expresó.

Los habitantes de la región Centro, recordó que hace seis años, las charlas se centraban en la delincuencia, encajuelados, secuestrados, sin embargo dijo, hoy la realidad es otra.

Durante el evento felicitaron al Gobernador, argumentando que no le bastó con eliminar a los malos elementos policíacos y sacar a los soldados y marinos a combatir el crimen.