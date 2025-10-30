Alcalde Oscar Ríos Ramírez destaca gestión municipal en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco de la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, la administración municipal 2025–2027, encabezada por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, aprobó las acciones realizadas en materia de obra pública en el municipio de acuerdo al monto asignado de 9 millones 310 mil 182 pesos, administrados en los primeros 10 meses del Ejercicio Fiscal.

El encuentro se llevó a cabo con la participación de los regidores, quienes avalaron los avances presentados por el área correspondiente donde hoy en día se tienen mejores vialidades, iluminación de barrios y colonias, además del mejoramiento en la red de drenaje y agua potable, realizando más acciones y cumpliendo compromisos.

Durante la sesión, se destacó el impacto positivo de las obras ejecutadas en distintos sectores, trabajos enfocados en mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de los habitantes.

El alcalde subrayó que estas tareas son resultado de una planeación estratégica y del compromiso por atender las necesidades más apremiantes de la comunidad.

Además de los avances en obra pública, los regidores aprobaron los estados financieros de la administración, lo que refleja una gestión ordenada y transparente en el manejo de los recursos públicos.

El edil señaló que estos resultados son muestra de una administración responsable y comprometida con la rendición de cuentas.

"Con transparencia, trabajamos para destinar de manera adecuada los recursos a las necesidades de la población en general", expresó Ríos Ramírez, al reiterar que su gobierno mantiene como prioridad el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo integral del municipio.

Ríos Ramírez anunció también que, concluyó la rehabilitación del Panteón Santa Rosa a vísperas de la celebración del Día de Muertos.

La sesión concluyó con un llamado a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre autoridades y sociedad, con el objetivo de consolidar proyectos que impulsen el progreso de San Juan de Sabinas en los próximos años.