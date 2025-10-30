Autoridades educativas atienden caso de bullying en Coahuila

VILLA DE CLOETE, COAH.- La Coordinación de Servicios Educativos Regional respondió de manera inmediata a una denuncia pública realizada por una madre de familia, quien expuso un caso de bullying en agravio de su hija, estudiante de la Secundaria Técnica Número 68.

El hecho, aunque no ocurrió dentro del plantel, generó preocupación entre la comunidad educativa del plantel situado en el Municipio de Sabinas.

La profesora María Guadalupe Rodríguez Hernández, titular de la Coordinación, informó que las autoridades actuaron con prontitud tras conocer la denuncia, subrayando que, independientemente del lugar donde se presenten los hechos, es responsabilidad del personal docente atender a las partes involucradas, incluso si la denuncia se realiza a través de redes sociales o medios de comunicación.

Rodríguez Hernández reiteró el compromiso de la dependencia con una política de cero tolerancia al bullying. "Debemos fomentar el amor, el respeto y la tolerancia", expresó, al destacar que se trabaja activamente para erradicar este tipo de conductas que afectan el entorno escolar y emocional de los estudiantes.

Como parte de las acciones de seguimiento, se brindará atención psicológica tanto a la víctima como a los agresores, con el objetivo de generar conciencia y promover la resolución pacífica de conflictos.

"En ocasiones se debe orientar y hacer comprender a los estudiantes que podemos cometer errores, pero se pueden enmendar mediante la comunicación", añadió la funcionaria.

La Coordinación de Servicios Educativos reafirmó su compromiso de velar por el bienestar de los alumnos y garantizar espacios seguros para el desarrollo académico y personal, haciendo un llamado a padres de familia y docentes a mantenerse atentos y colaborar en la prevención de situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes.