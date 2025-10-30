Familia sale ilesa tras accidente vial en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.– Una familia vivió momentos de angustia la noche de este miércoles luego de verse involucrada en un accidente vial sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, frente al hotel Opaxaro.

Se reportó que a pesar del fuerte impacto, los tripulantes solo sufrieron lesiones leves y un menor de dos años resultó ileso gracias al uso adecuado de su silla de seguridad.

El percance ocurrió cuando un vehículo Mazda 3 color gris se impactó por alcance contra una camioneta pickup Chevrolet que, según testigos, frenó de manera repentina. En el automóvil viajaban César Octavio Castillo, de 35 años; su pareja, Monserrat Shareni Zúñiga, de 34; y su pequeño hijo.

Paramédicos valoraron a los tres ocupantes, determinando que ninguno presentaba heridas de gravedad. Zúñiga Jiménez tuvo golpes en el hombro y pierna derecha, mientras que el conductor refirió dolor en el pecho y tobillo izquierdo. El menor fue revisado y se confirmó que no sufrió lesiones.

Autoridades municipales acudieron al sitio para abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente, mientras los involucrados esperaban el arribo de su aseguradora para definir la reparación de los daños materiales.