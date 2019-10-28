“Amenaza” con matar a compañeros

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante la psicosis que generó la publicación en Whatsapp sobre un posible ataque de un alumno en contra de sus compañeros de la Secundaria Profesor Agustín Terrazas Menchaca, este lunes se registró un 60% de ausentismo.

Trascendió que el alumno presuntamente responsable de estos audios de amenazas, es ahora atendido psicológicamente porque sufre de bullying en su aula.

Resguardan policías escuela secundaria ante psicosis.

El director de la institución, Marco Antonio Llanos García explicó a La Voz que fue la noche del domingo cerca de las 23:00 horas cuando varios padres de familia le llamaron por teléfono preocupados, preguntando que si habría clases dado a algunos audios que se filtraron en Whatsapp.

Estos audios en mención fueron compartidos por algunos alumnos donde se hace hincapié al ataque que realizaría un estudiante del mismo plantel.

Ante todo esto, el director desmintió “quiero decir que esto es completamente falso, las redes sociales han hecho un eco negativo por la falta de ética y responsabilidad de no saber manejarlas”.

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“Hemos platicado con el alumno acusado, con la familia del alumno y así como con algunos de los que integraron o hicieron el audio”, indicó.

Señaló que por lo pronto brindan atención psicológica al estudiante afectado pues se trata de una persona que sufrió la pérdida de su madre al ser asesinada y por si fuera poco es víctima de bullying.

El director del plantel, desmintió el ataque a la escuela.

Le otorgamos apoyo interno como externo para que no se sienta de alguna forma excluido de nuestra institución y buscar que lo incluyan en todas las actividades pues su imagen la están maltratando, denostando su quehacer escolar.

Cabe señalar varios padres de familia desde muy temprano acudieron a la secundaria para hablar sobre el tema “pero yo les brindé tranquilidad y la seguridad para sus hijos”, acentuó el docente.