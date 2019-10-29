Apagan fuego en vivienda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El incendio registrado la tarde de ayer en el interior de una casa-habitación situada en la calle Félix U. Gómez entre 5 de Febrero y Mutualismo del barrio La Piedra consumió diversos muebles.

Diversos muebles fueron consumidos por el fuego.

La vivienda marcada con el número 707 es propiedad de Liliana Moreno Rodríguez, empleada de Fujikura, informaron en los bomberos de esta ciudad quienes se coordinaron con Protección Civil para sofocar las llamaradas que amenazaban con consumir en su totalidad el inmueble.

Durante las maniobras realizadas por los cuerpos de rescate citaron que el conato bien pudo registrarse por un corto circuito en uno de los toma corrientes.

Cabe señalar tras lo ocurrido, no se encontraban personas al interior de la vivienda situación que facilitó las acciones de los apaga fuegos los cuales recomiendan a la ciudadanía en general verificar que los conectores se encuentran en buenas condiciones para evitar este tipo de situaciones.