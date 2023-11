Aplican 3 mil 500 vacunas de influenza

TORREÓN, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria VII que atiende a los municipios de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias ha aplicado un total de 3,500 dosis contra la influenza.

Rocío Quiroz Flores, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria VII, comentó que desde hace 15 días se empezó a suministrar este biológico, y se han recibido un total de 3,920 dosis, distribuido 3,500 y se espera llegar a una meta de 15,885 para el 31 de marzo, fecha en que termina esta campaña.

"La vacuna llegó hace más de 15 días, iniciamos con el protocolo de aplicación con los trabajadores del Sector Salud. Posteriormente los grupos donde debemos de incidir más son menores de cinco años, mayores de 60, pacientes embarazadas y pacientes con enfermedades crónico degenerativas".

Después de vacunar a los grupos "blancos", es que se extiende a la población en general, donde se ha tenido muy buena respuesta. Esto se termina hasta el 31 de marzo del año que entra y tras la pandemia existe mayor consciencia para vacunarse, afirmó.

"Recuerdo que antes de la pandemia ya era marzo y andábamos buscando cómo acabarnos la vacuna, pero en estos tiempos nosotros no tenemos ningún problema".

Advirtió que se cuenta con el biológico en el Hospital General de San Pedro de las Colonias, en el Hospital Integral Madero, en las comunidades donde se tienen centros de salud de primer nivel, rurales o suburbanos, y en la Caravana de la Salud que acude a lugares donde la Jurisdicción no tiene centros de salud fijos, en total son más de 20.

Quiroz Flores hizo un llamado a la población a que se proteja: "Además de que se apliquen las vacunas contra el Covid, también hay que reforzar con la de la influenza y tenemos también neumococo, para niños y adultos.

"Es muy relevante el cuidado que se tenga en las enfermedades respiratorias agudas en estas fechas, pues esto todo es de forma integral", expresó.

Se debe tomar en cuenta la vacunación, una buena alimentación, los cuidados que se deben de tener como evitar cambios bruscos de temperatura, evitar lugares donde haya muchas personas y sobre todo, el respeto que se debe de tener por los demás.

"Si yo traigo un resfriado, algún problema respiratorio, me pongo mi cubrebocas o simplemente evito estar ahí para contaminar a más gente, o también si vemos que hay temperaturas muy bajas, hay que arroparnos, ponernos la mascarilla, y si no tienen necesidad de salir niños y adultos mayores, que no los expongan".

Más porque en su Jurisdicción aun cuenta con personas que no se han querido aplicar vacunas contra el coronavirus. Reconoció que si no se la quieren aplicar, no están obligados, pero los invitan a tomar otras medidas para evitar infectarse.