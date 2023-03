Apoya Tania a los mineros

Mineros de la planta lavadora de Minas La Florida, se encuentran plantados a las afueras del complejo minero exigiendo el pago de sus sueldos y prestaciones, que en últimas semanas se han ido retrasando.

La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, realizó ya la entrega de apoyo alimenticio en las diferentes comunidades mineras donde habitan trabajadores y extrabajadores de Mimosa que están sufriendo por la falta de pagos.

Así mismo, en los primeros minutos de este martes 7 de Marzo los visitó ahí, a las afueras de la planta, para platicar con ellos, escuchar sus peticiones y reafirmar el compromiso de apoyarlos en lo que necesiten, mientras este problema se soluciona.

Los mineros exigen el pago puntual de su sueldo, y que ya no se retrase por una o dos semanas como ya ha sucedido. También reclaman el pago correspondiente al ahorro que no ha sido entregado.

Mencionan también que no han laborado desde hace tres semanas, debido a la falta de energía eléctrica, y que tampoco cuentan con el servicio de agua.

Acusan también la falta de pago correspondiente a las cuotas del infonavit por parte de la empresa, lo que también los perjudica en la liquidación de sus créditos.

Tania Flores los escuchó y se comprometió a proporcionarles lo necesario para que su plantón se realice de manera segura e higiénica.

"Estoy del lado de ustedes, porque agradezco y no olvido que me acompañaron en mi lucha política, y hoy como ciudadana y como alcaldesa, me vengo a poner a sus órdenes", les expresó.

Escuchó atenta las necesidades que como trabajadores tienen y también sus preocupaciones por las necesidades que tienen que atender en cada uno de sus hogares.

Se comprometió y regresó hoy, acompañada de la subsecretaría del trabajo estatal, Martha Carolina Morales Iribarren, y otros funcionarios, además del asesor jurídico del municipio de Múzquiz, para ofrecerse a mediar en el diálogo con la empresa, y para seguirles brindando asesoría jurídica y asistencia social a todos ellos y todas sus familias.

Los mineros agradecieron el interés y el compromiso mostrado por la alcaldesa, y así mismo se expresaron dispuestos al diálogo con los representantes de la empresa, para solucionar a la brevedad posible, este conflicto que ya se ha extendido por varias semanas, y que mantiene en la incertidumbre a muchas familias en la región carbonífera.

"Voy a acompañarlos, voy a apoyarlos en lo que necesiten si deciden seguir aquí, o si deciden marchar y manifestarse de manera pacífica, porque lo que más deseo es que este problema se resuelva pronto, que todos ustedes obtengan las respuestas que piden y merecen, y que tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, nos ofrezcan opciones de trabajo , porque nuestra gente no puede y no merece seguir viviendo así", les dijo Tania Flores en su visita de hoy por la tarde.