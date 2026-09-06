Laura Jiménez entrega apoyos económicos en Múzquiz: mejora para personas con discapacidad

MELCHOR MÚZQUIZ, Coah. - La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, agradeció al gobierno del estado de Coahuila la entrega de apoyos económicos del programa "Veamos la Discapacidad", así como unidades UNEDIF, aparatos funcionales y auditivos, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

"Me dio mucho gusto, acompañar a nuestro Gobernador, Ingeniero Manolo Jiménez Gutiérrez y, a la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Ingeniera Liliana Salinas, en la entrega de estos beneficios que beneficiarán grandemente a las personas", destacó la edil.

El programa contempla apoyos económicos y la entrega de herramientas que contribuyen a mejorar la movilidad, autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad en la entidad.

Como parte de esta estrategia también fueron entregadas para los municipios de la entidad coahuilense, unidades UNEDIF, destinadas a facilitar el traslado de personas que requieren este tipo de servicio, además de aparatos funcionales y auditivos.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre las instituciones estatales y el DIF Coahuila para acercar programas de asistencia social a quienes más los necesitan y atender necesidades específicas de las familias.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que, la suma de esfuerzos permite ampliar la cobertura de los apoyos y generar beneficios que representan una diferencia en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.