Apuesta Mario a la Alianza

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Partido Acción Nacional (PAN) ha sido hegemónico en todo Coahuila ante lo cual existe la posibilidad de unirse en alianza con otros partidos como el PRI y el PRD para la elección de gobernador en la entidad Coahuilense.

Así lo expresó el alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado destacando que es una buena práctica y por ende habrá de ser un buen ejercicio político ante lo cual esperan salir bien fortalecidos, ganando quien tenga que ganar.

“En lo particular, nosotros como partido, existe la posibilidad de que nos unamos al Partido Revolucionario Institucional por lo cual, en ese sentido se están dando las pláticas en el Comité Directivo Estatal del PAN en Coahuila”.

Destacó que las alianzas se han dado ya históricamente en Coahuila, se han dado ya en el país, el propio PAN está en una alianza a nivel nacional con el PRD y con el PRI en tanto MORENA está con el PT y con el Partido Verde, en algunas ocasiones ha estado con Movimiento Ciudadano y aquí se tiene la posibilidad de lograr concretar cuando menos unas 3 alianzas entre PAN-PRI-PRD y MORENA-PT-VERDE y MC y UDC.

Agregó que la ventaja de los Gobiernos de Coalición, hoy en día es en la práctica pues no se ha dado en la teoría o en las leyes por lo que se está trabajando en Coahuila una posibilidad de una ley esperando que se pueda dar para ofrecer más certeza a una relación política de coalición de partidos y una seguridad de que los acuerdos se van a cumplir, lo cual es una de las ventajas.