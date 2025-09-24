Armando López Guerrero protege fauna urbana en rescate

MELCHOR MÚZQUIZ, COAHUILA.- Un zorrillo fue capturado por el director de Rescate Múzquiz, Armando López Guerrero, luego de ser localizado en las instalaciones de reconocida empresa refresquera ubicada sobre el bulevar Múzquiz.

Estas acciones se llevaron a cabo con éxito, evitando cualquier daño al animal y garantizando su retorno seguro a un entorno adecuado, a las orillas de la zona urbana.

El pequeño cuadrúpedo había ingresado al área del negocio, causando inquietud entre los empleados, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades de rescate.

Gracias a la rápida intervención del equipo especializado, el zorrillo fue extraído sin incidentes y trasladado a una zona despoblada, donde pudo reincorporarse a su hábitat natural.

Armando López Guerrero destacó la importancia de actuar con precaución y respeto ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas.

"Nuestra prioridad es proteger tanto a los animales como a las personas. En este caso, el zorrillo no representaba una amenaza, pero requería atención especializada para evitar un desenlace negativo", señaló.

Las autoridades locales aprovecharon el incidente para hacer un llamado a la ciudadanía: ante la presencia de animales silvestres, se debe reportar de inmediato a los cuerpos de rescate, evitando intentar capturarlos por cuenta propia.

Esta medida no solo protege a los seres vivos, sino que también previene accidentes o reacciones defensivas.

Este rescate, se suma a los esfuerzos de conservación y manejo responsable de fauna en la región, reforzando la conciencia sobre la convivencia con especies nativas.

La colaboración entre la ciudadanía y autoridades sigue siendo clave para preservar el equilibrio ecológico en zonas urbanizadas.