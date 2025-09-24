Coahuila: Destacan Seguridad y Crecimiento Económico

SALTILLO, COAHUILA.– A pocos meses de que el gobierno de Manolo Jiménez Salinas cumpla dos años, Coahuila se mantiene como una de las entidades mejor evaluadas en materia de seguridad, estabilidad y crecimiento económico, destacó Diego Rodríguez, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional.

“El compromiso que hizo el gobernador en campaña fue claro: cuidar a las familias y garantizar la calidad de vida de los coahuilenses. Hoy, en un entorno nacional complejo, Coahuila sigue blindado gracias a la voluntad del gobernador y a la coordinación con todas las instancias de seguridad”, señaló.

Rodríguez explicó que la estrategia estatal se sostiene en el trabajo conjunto con Ejército, Marina, Guardia Nacional, fiscalías y policías estatales y municipales, lo que ha permitido mantener un clima de orden y paz pública.

En materia económica, reconoció que los aranceles impuestos desde el extranjero han generado incertidumbre, aunque subrayó que Coahuila conserva competitividad y confianza para la llegada de inversiones.

“La mejor herramienta para que nuestra gente salga adelante es un buen empleo, y hacia allá está orientado todo el esfuerzo del gobierno”, agregó.

El subsecretario aseguró que en apenas dos años se han logrado avances importantes y que el reto es mantener el ritmo durante los próximos cuatro años de gestión. “La confianza se honra cumpliendo, y eso es lo que está haciendo Manolo Jiménez”, afirmó.

Tribunal de Justicia Administrativa celebra su octavo aniversario Rodríguez participó también en el octavo aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, donde reconoció el papel de esta institución en la consolidación de un “gobierno más ciudadano” y acompañó la conferencia magistral “Consideraciones del amparo administrativo y el Tribunal de Justicia Administrativa”, impartida por el doctor en Derecho Alberto del Castillo del Valle.