Inversión de 1.7 millones en pavimentación: Javier Díaz González en acción

SALTILLO, COAHUILA.- Con una inversión de más de 1.7 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, arrancó obras de pavimentación al poniente de la ciudad, en la colonia Puerto de Flores.

Como un compromiso con las y los vecinos del sector y atendiendo una petición sentida por años, el Alcalde señaló que se pavimentarán las calles Puerto de Flores y Puerto Escondido.

"Arrancamos una obra que mejorará la calidad de vida de las familias que viven aquí y de quienes transitan a diario por estas calles. En total se aplicarán 181 metros lineales de carpeta asfáltica en ambas vialidades", refirió Javier Díaz González.

El Presidente Municipal reconoció además el apoyo y respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para poder llevar obras, programas y servicios al interior de las colonias, barrios y ejidos de Saltillo.

"Gracias al trabajo en equipo y al compromiso de todos, Saltillo hoy es la capital más segura de México, la más competitiva del país y la de mayor formalidad laboral a nivel nacional. Sigamos construyendo una ciudad fuerte, ordenada y con mejores oportunidades para todas y todos", refirió Díaz González.

Antonio Nerio Maltos Director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la pavimentación de las calles Puerto de Veracruz y Puerto Escondido se llevará a cabo con la intención de mejorar el flujo vehicular.

"Se mejorará el terreno natural y se realizará una base hidráulica para dar soporte a la carpeta asfáltica, además de la construcción de cordón cuneta, boca calles y renivelación de brocales existentes", dijo.

A nombre de las y los beneficiarios, Brenda Lizeth Coronado Aguilar agradeció al alcalde Javier Díaz por cumplir su palabra, y al gobernador por respaldar siempre a Saltillo.

"Hoy en la colonia Puerto de Flores nos sentimos muy contentos porque vemos que nuestras peticiones se escucharon. Ahora tendremos calles más seguras, mejores traslados y mayor tranquilidad al movernos. Es una obra que no solo beneficia a quienes vivimos en Puerto de Flores y en esta zona, sino a toda la ciudad", señaló.

Durante el arranque estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.