Asaltan y hieren a despachador

NUEVA ROSITA, COAH. - Un encapuchado asaltó y lesionó con un arma blanca en el cráneo a un despachador del centro de servicio "Full Gas" que se localiza a un costado de la carretera Federal 57, por el momento se desconoce cuál fue la cantidad que el solitario ladrón despojo al trabajador.

Después de cometer el asalto con violencia el sujeto huyó con rumbo a la colonia Once de Julio, el despachador dió aviso a las autoridades policíacas quienes llegaron minutos después al lugar de los hechos.

Iván Zavala Valdez es el despachador del centro de servicio quien presentaba heridas cortantes en el cráneo y rostro producidas con una arma blanca, el lesionado fue atendido por paramédicos del cuerpo de bomberos en el lugar de los hechos.

Las lesiones que recibió Zavala Valdez no eran de gravedad por lo tanto no fue necesario trasladarlo algún hospital para su atención médica, por su parte la policía municipal fue en búsqueda del sujeto el cual no fue localizado.

El afectado dijo a las autoridades que el sujeto lo despojo de dinero y otras pertenencias personales, sin embargo los elementos policiacos no dieron a conocer cual fue la cantidad que el hampón se llevó como botín del asalto con violencia.

El asalto registrado con violencia en una estación de servicio, no es el único hecho delictivo que se registra en este sector, hace una semana un sujeto encapuchado intento asaltar a los empleados de una tienda de conveniencia que se ubica a unos cuantos metros de la gasolinera.

En esa ocasión el encapuchado portaba un arma de fuego tratando de intimidar al cajero de la tienda exigiendo el dinero producto de las ventas registradas durante el día y parte de la noche.

Gracias a la rápida reacción del cajero utilizó un extintor para rociarlo el polvo en el rostro del asaltante que salió huyendo con rumbo a la colonia Once de Julio, así que el asalto fue frustrado por la valentía del trabajador.

Las cámaras de circuito cerrado de la tienda lograron capturar la imagen del asaltante, la cinta ya se encuentra en poder de las autoridades policíacas para tratar de identificar al presunto responsable.

Se presume que este sujeto esté involucrado en el reciente asalto a mano armada de un despachador de una gasolinera que está a unos cuantos metros de la tienda de conveniencia ubicada a un costado debla carretera Federal 57.