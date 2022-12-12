Ataca pitbull a abuelito en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. – Un perro pitbull atacó a un abuelito en las calles de la colonia Progreso, ocasionándole fracturas y mordeduras en diferentes partes del cuerpo. Como no es la primera ocasión que ocurre un incidente similar, vecinos denunciarán el hecho a las autoridades competentes.

“Ya no queremos ese perro aquí es un peligro para los niños y los viejitos de la colonia”, expusieron.

Francisco González Espinoza, de 78 años de edad fue atacado por un perro de combate de la raza Pitbull ocasionando una posible fractura de tibia y peroné del lado izquierdo, los hechos se registraron en la calle 20 de noviembre de la colonia Progreso.

El lesionado quien vive frente al domicilio del propietario del animal acudió como siempre a verificar que su casa estuviera en perfectas condiciones, de repente el animal brincó la cerca para atacar al anciano que no pudo repeler el ataque arrojándolo al suelo mordiendo sus extremidades inferiores.

Este hecho conmovió a los vecinos quienes señalaron que no es la primera vez que el animal ataca a vecinos principalmente a las personas de la tercera edad que no se pueden defenderse.

Por tal motivo le solicitaran a Jassiel N. propietario del animal que se deshaga de él o que lo amarre para evitar que se sigan registrando estos lamentables hechos que causaron indignación entre los vecinos y conocidos del lesionado.

Al lugar de los hechos acudieron los cuerpos de auxilio y paramédicos del cuerpo de bomberos para que atendieran a la víctima, quien fue trasladado a la clínica 24 del seguro social para su atención.

Se presume que hoy estarán denunciado los hechos los familiares de la víctima en la agencia Investigadora del Ministerio Publico.