INE facilita trámites electorales en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la instalación de su módulo móvil en Sabinas, Coahuila, del lunes 29 de septiembre al viernes 10 de octubre, con el objetivo de facilitar diversos trámites a la ciudadanía. La unidad estará ubicada en la esquina de las calles Independencia y Cuauhtémoc, a un costado de Correos de México, donde se atenderá a los habitantes de la cabecera municipal y comunidades cercanas.

Durante este periodo, el módulo ofrecerá servicios como la inscripción al padrón electoral, renovación de credenciales, actualización de datos, cambio de domicilio y reimpresión por extravío.

El horario de atención será el habitual: de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas. Se recomienda a los interesados acudir con documentos originales como acta de nacimiento, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses, identificación oficial con fotografía, y en caso de reposición por extravío, presentarse con dos testigos.

Además, el INE hizo un llamado especial a quienes ya realizaron su trámite con anterioridad para que acudan a recoger su credencial para votar. La entrega se realiza de manera ágil y segura, siempre y cuando el ciudadano presente la documentación correspondiente y cumpla con los requisitos establecidos por el instituto.

Finalmente, las autoridades del INE invitaron a la población a aprovechar esta jornada de atención ciudadana, que busca acercar los servicios electorales a todos los rincones del país. La presencia del módulo en Sabinas refuerza el compromiso del instituto con la participación democrática y el derecho al voto de todos los mexicanos.