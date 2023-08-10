Contactanos
Coahuila

Atiende Hospital Regional a abuelitos

Implementan acciones para brindar una atención integral, cálida y humana hacia los adultos mayores.

Por Alma Flores - 10 agosto, 2023 - 09:46 p.m.
Juan de Dios Garza Rivera, Geriatra del Hospital Regional.
NUEVA ROSITA, COAH. - Con el objetivo de asistir a personas de la tercera edad el hospital Regional  ha implementado acciones para brindar una atención integral, cálida y humana hacia los adultos mayores, a fin de dignificar y mejorar su calidad y condiciones de vida.

Este programa, sin precedentes en la región carbonífera, surgió de la iniciativa y creatividad de un médico geriatra y  enfermeras del hospital Regional, con el  propósito de llevar atención al adulto mayor en circunstancias de alta vulnerabilidad.

El geriatra y un equipo de  enfermeras, en una jornada atendieron al menos quince personas acudiendo a sus domicilios que además de brindarles atención médica les proporcionaron  alimentación.

 Juan Arturo Montemayor Menchaca, Director médico del hospital Regional Destacó que continuarán trabajando por el bienestar y la salud de los adultos mayores para que tengan una mejor calidad de vida.

Estas visitas domiciliarias que estará realizando el Geriatra Juan de Dios Garza Rivera y el personal de enfermería estarán visitando los domicilios de los adultos mayores que requieren de atención médica.

