Atiende Hospital Regional a abuelitos

NUEVA ROSITA, COAH. - Con el objetivo de asistir a personas de la tercera edad el hospital Regional ha implementado acciones para brindar una atención integral, cálida y humana hacia los adultos mayores, a fin de dignificar y mejorar su calidad y condiciones de vida.

Este programa, sin precedentes en la región carbonífera, surgió de la iniciativa y creatividad de un médico geriatra y enfermeras del hospital Regional, con el propósito de llevar atención al adulto mayor en circunstancias de alta vulnerabilidad.

El geriatra y un equipo de enfermeras, en una jornada atendieron al menos quince personas acudiendo a sus domicilios que además de brindarles atención médica les proporcionaron alimentación.

Juan Arturo Montemayor Menchaca, Director médico del hospital Regional Destacó que continuarán trabajando por el bienestar y la salud de los adultos mayores para que tengan una mejor calidad de vida.

Estas visitas domiciliarias que estará realizando el Geriatra Juan de Dios Garza Rivera y el personal de enfermería estarán visitando los domicilios de los adultos mayores que requieren de atención médica.