Atropellan a motociclista

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de ser atropellado en el Boulevard Miguel Acosta a la altura del antiguo local de Merco.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 15:00 horas de ayer, cuando fue reportado a la guardia de la Policía Municipal una persona atropellada en un retorno de dicho boulevard a la altura del kilómetro uno.

El hombre a bordo de una motocicleta Izuka, de color negro que circulaba por el boulevard en mención, fue identificado por las autoridades de Vialidad, como Nelson Beltrán Rodríguez de 41 años de edad, vecino de la calle Luxemburgo del barrio tres del mineral de Palau. Refirió que una camioneta con la cual circulaba a la par, le bloqueó la vista al llegar al cruce de un retorno y frenó bruscamente para dar vuelta por lo cual no pudo verlo, lo empujó y provocó que se proyectará fuertemente contra el pavimento.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y dieron atención médica al hombre lesionado quien presentaba algunos golpes derivados de la caída, trasladándolo a bordo de la ambulancia hasta el Hospital General Hugo Martínez Tijerina del mineral de Palaú.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal dieron fe de los hechos y quedaron a la espera de que las partes llegaran a un acuerdo para cubrir los daños. Ambos vehículos recibieron fuertes daños causados por el impacto, la motocicleta quedó dañada de un costado, mientras que la camioneta Nissan X Trail de color blanco con placas FLY-72-65, modelo 2005, propiedad de Somahira Gutiérrez, vecina de la colonia el Aguacate quedó con severos daños de la puerta trasera del lado izquierdo.