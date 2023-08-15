Aumentará el doble cosecha de nuez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pesar de la onda de calor atípica, productores de nuez esperan para la próxima temporada de cosecha una producción superior a las 10 mil toneladas en el norte de Coahuila.

El productor Miguel Lozano dio a conocer que tras cinco años de sequía, fue a finales del 2022 y este 2023 que se registraron lluvias abundantes de hasta siete pulgadas en algunas zonas, lo que ayudó a las huertas de nogal, ya que los pozos de donde abastecen de agua no han bajado el nivel.

Aseveró que en las huertas del norte de Coahuila no se superaron las cuatro mil toneladas en el 2022, sin embargo, para este año y por las lluvias que se registraron, se espera una producción que supere las 10 mil toneladas.

Consideró que por el momento se descarta una exportación al mercado asiático, como se ha realizado en años anteriores, pero para el mercado nacional y de Estados Unidos sí está garantizada la venta de la producción de este año.

Destacó que recientemente se llevó a cabo en Allende, Coahuila el Décimo Congreso Nogalero, donde se contó con la participación de conferencistas de diferentes estados del país, así como expositores, quienes ofrecieron maquinaria e insumos con la tecnología más novedosa que existe.