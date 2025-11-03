Identificado minero José Ramón Hernández Ramos en Pasta de Conchos

En el marco del Plan Integral de Reparación y Justicia en Pasta de Conchos, el Mando Unificado informó la identificación del cuerpo del minero José Ramón Hernández Ramos, uno de los 65 trabajadores atrapados tras el colapso de la mina en 2006.

Este hallazgo representa un paso significativo en el proceso de justicia y reparación para las familias afectadas por la tragedia registrada hace ya 19 años.

Con esta identificación, ya son 23 las familias que han recibido una entrega digna de los restos de sus seres queridos, luego de años de espera y lucha por el reconocimiento de sus derechos.

Aún restan 40 trabajadores por ser localizados y entregados, lo que mantiene viva la esperanza entre los familiares de las víctimas que residen en la Región Carbonífera.

Las labores de rescate continúan con firmeza, bajo un compromiso inquebrantable por parte de las autoridades y equipos especializados. El objetivo es claro: avanzar hasta lograr la recuperación del compañero minero número 63, como símbolo de justicia y dignidad para todos los afectados.

El Plan Integral, impulsado por el Gobierno de México, contempla no solo la recuperación de los cuerpos, sino también medidas de reparación simbólica, económica y social para las familias.

La identificación de José Ramón Hernández Ramos representa un avance tangible en este proceso, que busca cerrar heridas abiertas desde hace casi dos décadas.

Las autoridades reiteraron que no cesarán en sus esfuerzos hasta cumplir con la promesa de justicia total. Mientras tanto, los familiares continúan acompañando las labores con esperanza y fortaleza, en espera de reencontrarse con sus seres queridos y darles el descanso que merecen.