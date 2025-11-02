Dejó Halloween un saldo blanco

Durante el pasado fin de semana, la ciudad vivió un aumento en la movilidad debido a las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, sin embargo los operativos y vigilancia que se aplicó logró mantener en orden las incidencias.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Carlos Villarreal quien reconoció que durante el fin de semana se registraron algunas incidencias debido al movimiento que se dio con estas fiestas, sin embargo señaló que fueron menores y se logró un saldo blanco en la ciudad de Monclova.

“Tuvimos algunas detenciones de menor causa, afortunadamente no hubo temas mayores, el departamento de Protección Civil y los encargados de los panteones estuvieron atentos a la afluencia de gente, atendieron los casos en los que se registraron algunos lesionados menores”.

Villarreal destacó que las medidas preventivas permitieron controlar situaciones como desmayos o bajas de presión, de las personas que acudieron durante el fin de semana a los panteones

En cuanto a las celebraciones de Halloween, el alcalde reconoció que se registraron algunos accidentes y un conato de riña entre jóvenes, los cuales fueron atendidos y turnados al Ministerio Público, siguiendo los protocolos para menores de edad.

“Nuestra tarea es generar proximidad y prevención, impulsando espacios de arte, cultura y deporte para guiar a los jóvenes por el buen camino”, señaló.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que las acciones que se implementaron durante este fin de semana permitieron tener un saldo blanco y mantener el ambiente de paz y tranquilidad en la ciudad de Monclova.

“Fue un fin de semana de mucho tráfico, pero las acciones coordinadas con los ciudadanos permitieron que los niños y niñas pudieran disfrutar de estas tradiciones con tranquilidad”, indicó.