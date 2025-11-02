Atacan abejas en el Panteón Guadalupe

Lo que era una visita para recordar a los difuntos terminó en momentos de tensión, luego de que un enjambre de abejas atacara a los asistentes en el Panteón Guadalupe la tarde de este domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, el enjambre se originó en uno de los árboles del camposanto, alterado por el movimiento y el ruido generado por la gran afluencia de personas que acudieron como parte de la celebración del Día de Muertos. Varias personas que se encontraban en el lugar resultaron con picaduras, mismas que fueron auxiliadas por personal de Bomberos, Protección Civil y Águilas Doradas, que acudieron al lugar para brindar atención y controlar la situación.

Los paramédicos atendieron a las personas afectadas por lesiones leves causadas por los aguijones, sin que se reportaran casos de gravedad.

El área donde se localizó el enjambre fue acordonada por elementos de Protección Civil para evitar nuevos incidentes mientras el personal especializado realizaba maniobras para asegurar la zona. Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y evitar acercarse a árboles o zonas donde se detecten enjambres, especialmente en lugares con alta afluencia como los panteones durante estas fechas. El incidente fue controlado minutos más tarde, permitiendo que las actividades al interior del panteón continuaran con normalidad.