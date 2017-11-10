Brindan asesoría a adolescentes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La problemática más frecuentes son los problemas de conducta, por lo cual estamos trabajando en los problemas entre parejas y problemas emocionales como depresión, son hechos muy frecuentes por lo que acuden a esta dependencia, informó Yesenia Villanueva Psicóloga del CAIF en el Municipio.

Atendemos actualmente alrededor de 20 familias por semana de nueve de la mañana a cuatro de la tarde y generalmente acuden cuando ya la problemática se vuelve más complicada, tenemos casos de familias que viven en una situación de duelo y acuden hasta al año de la fecha en que sucedió el deceso y algunos acuden con mucha más anticipación cuando tienen problemas con sus hijos.

Invitamos a las familias que tengan la necesidad o alguna duda al respecto a las cuestiones que se están viviendo dentro de sus familias a que soliciten la orientación, no tiene que ser un atención psicoterapéutico, podemos empezar con una orientación con la finalidad de prevenir a futuro mayor o más delicado, la citas se pueden agendar de manera personal o bien de manera telefónica al 6161584 estamos de lunes a viernes.