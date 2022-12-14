Buscan rehabilitar3 palapas del río

SABINAS, COAHUILA.- Luego de que la última crecida del Río Sabinas destruyera las palapas en el parque en su rivera, las empresas Transportes Campante SA de CV y Autos Jiménez unieron esfuerzos para reparar tres palapas, para que las familias que visitan este lugar tengan un lugar para convivir.

Esta actividad se realiza en el marco del 30 aniversario de que empezó a operar Transportes Campante SA, que fundó el licenciado Enrique Ibarra Tamez, recorriendo con sus unidades la zona conurbada de Nueva Rosita, Agujita, Cloete y Sabinas y ahora llega a más poblaciones como Barroterán, Esperanzas y otras.

Las palapas fueron rehabilitadas al 100 por ciento, asimismo se dio mantenimiento y pintura al resto que brindan un servicio de esparcimiento a los visitantes del Río Sabinas, ya que tienen mesas y asadores para que la gente pueda cocinar y comer.

El Río Sabinas todavía se encuentra con agua resultado de las últimas lluvias que se tuvieron en el mes de septiembre el cual se caracteriza porque es un mes en que se presentan, pero en el pasado fueron atípicas al grado que hicieron que se creciera el Río y tapara el puente recién construido y destruyera alguna estructura así como las palapas en donde la población acudía a tener un rato de esparcimiento, ahora podrán hacerlo con seguridad.