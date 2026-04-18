Cabalgata Múzquiz 2026 concluye con saldo blanco pese a lluvias

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. — La tradicional Cabalgata Múzquiz 2026 se desarrolló con éxito y sin incidentes mayores, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

El funcionario destacó que se logró saldo blanco durante y después del evento, lo que representa un logro importante para la seguridad de los participantes y asistentes.

A pesar de la ley seca

Aunque se dispuso la aplicación de la ley seca para los cabalgantes, Guajardo Loo reconoció que en algunos de los últimos contingentes no se respetaron las medidas establecidas. Aun así, el personal de Protección Civil se mantuvo atento para garantizar la integridad de los jinetes y prevenir cualquier percance que pudiera registrarse.

Desafíos climáticos

Las lluvias durante la jornada representaron un reto adicional, ya que el pavimento mojado se tornó resbaladizo para los equinos. El director explicó que, si bien las precipitaciones son benéficas para la región, los caballos suelen ponerse tensos al cabalgar bajo estas condiciones. Sin embargo, gracias a la vigilancia y coordinación, el evento se llevó a cabo sin contratiempos.

La cabalgata, considerada una de las celebraciones más importantes del Pueblo Mágico de Múzquiz, reunió a cientos de jinetes y espectadores que disfrutaron de la tradición anual. La presencia de las lluvias no opacó el entusiasmo de los participantes, quienes recorrieron con orgullo la ruta marcada.

Medidas de seguridad

Finalmente, Protección Civil solicitó a los asistentes ubicados a los costados de la carretera estatal número 20 despejar las áreas al concluir la cabalgata, con el fin de evitar riesgos ante el incremento del flujo vehicular en dicho tramo. Con estas medidas, se garantizó que la fiesta concluyera en orden y con saldo blanco.