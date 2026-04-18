Se le 'mete' a taxi y se estampa en troca en el centro de Monclova

MONCLOVA, COAH. — Un aparatoso accidente vial sacudió la tranquilidad de la Zona Centro la mañana de este sábado, dejando como saldo un taxista lesionado y una mujer con crisis nerviosa, tras una cadena de impactos provocada por la omisión de un señalamiento de alto.

El percance ocurrió cerca del mediodía en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Ocampo, donde Juan Gámez, de 60 años, al volante de una camioneta Chevrolet Silverado gris, ignoró por completo el alto obligatorio, atravesándose a la circulación.

La imprudencia lo llevó a invadir la trayectoria de un Nissan March habilitado como taxi, conducido por Juan Dueñas, de 31 años, quien impactó de lleno la camioneta y resultó con una herida en el rostro, a la altura de la ceja.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Tras el impacto, la Silverado salió proyectada y fue a estrellarse contra una Ford Escape roja que se encontraba estacionada, mientras su propietaria, Claudia Luna, de 53 años, realizaba compras en una tortillería cercana.

El estruendo del choque generó alarma entre vecinos y comerciantes, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención al taxista lesionado, quien, debido a la herida que presentaba, fue trasladado a un hospital para su atención médica. Por su parte, la propietaria del vehículo estacionado fue atendida en el lugar tras sufrir una crisis nerviosa.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, señalando como presunto responsable al conductor de la camioneta por no respetar el señalamiento de alto.

Las unidades involucradas fueron remolcadas a un corralón con apoyo de una grúa, mientras que los conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

El accidente dejó una escena de daños visibles y una clara advertencia: en el Centro de la ciudad, un descuido puede afectar a varias personas en cuestión de segundos.