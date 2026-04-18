Le pega por atrás a abuelito y lo deja herido en bulevar Pape

MONCLOVA, COAH. — La falta de precaución al volante volvió a dejar consecuencias, luego de que un automovilista provocara un choque por alcance que terminó con un adulto mayor lesionado sobre el bulevar Harold R. Pape.

El accidente se registró la mañana de este sábado, a la altura de la colonia Jardines del Valle, cuando Ricardo Menchaca, de 59 años, conducía un vehículo MG negro y no logró frenar a tiempo al aproximarse al cruce con la calle Río Conchos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La omisión provocó que se impactara de lleno contra la parte posterior de un Nissan Tsuru blanco, el cual era manejado por Santos Uvalle, de 74 años, quien en ese momento se incorporaba a la vialidad.

Tras el impacto, don Santos resultó con una lesión en el rostro, lo que generó la movilización inmediata de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Acciones de la autoridad

Testigos del percance dieron aviso al sistema de emergencias, lo que permitió también la rápida llegada de elementos del Departamento de Control de Accidentes, encargados de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

El conductor señalado como responsable fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde, a través de su aseguradora, buscaría llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y las lesiones ocasionadas al afectado.