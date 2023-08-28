Contactanos
Coahuila

Cambian vida a 8 personas

Realizan operaciones de reemplazo de prótesis de rodilla y cadera.

Por Alma Flores - 28 agosto, 2023 - 08:56 p.m.
David Alejandro Mussi Garza. Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03.
David Alejandro Mussi Garza. Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03.

SABINAS, COAH. - Un  total  de ocho  personas de la Región Carbonífera resultaron beneficiadas  con las Jornadas de Cirugías gratuitas "Cambiando Vidas", con las operaciones de reemplazo  de prótesis de rodilla y cadera, que se efectuaron en el  Hospital General de Nueva Rosita.

 David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 señaló que estas acciones se llevan a cabo  gracias al Gobierno de Coahuila y la Secretaría de Salud en la Entidad  en coordinación con la Beneficencia Pública que aporta las prótesis que fueron diseñados para cada uno de ellos.

La Jurisdicción Sanitaria cuenta con una lista de espera,  de cuarenta pacientes que son candidatos a  cirugías la mayoría son personas que requieren reemplazo de rodilla que de cadera, en lo que va del presente  año 2023, se han beneficiado veinte  personas.

El departamento de traumatología a cargo del médico Gustavo Arizpe, realiza la valoración de quienes tienen alguna lesión o desgaste de rodilla o cadera y sin son candidatos,  se prepara el expediente clínico para que estén programados para cuando se realice la tercera jornada de cirugías.

Gracias a estas cirugías, se ha cambiado la vida de muchas personas, no solo de prótesis de cadera y rodilla, hay oftalmológicas, toxina botulínica, entre otros beneficios a los cuales pueden acceder personas de escasos recursos económicos que no pueden operarse en hospitales particulares.

 

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados