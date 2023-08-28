Cambian vida a 8 personas

SABINAS, COAH. - Un total de ocho personas de la Región Carbonífera resultaron beneficiadas con las Jornadas de Cirugías gratuitas "Cambiando Vidas", con las operaciones de reemplazo de prótesis de rodilla y cadera, que se efectuaron en el Hospital General de Nueva Rosita.

David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 señaló que estas acciones se llevan a cabo gracias al Gobierno de Coahuila y la Secretaría de Salud en la Entidad en coordinación con la Beneficencia Pública que aporta las prótesis que fueron diseñados para cada uno de ellos.

La Jurisdicción Sanitaria cuenta con una lista de espera, de cuarenta pacientes que son candidatos a cirugías la mayoría son personas que requieren reemplazo de rodilla que de cadera, en lo que va del presente año 2023, se han beneficiado veinte personas.

El departamento de traumatología a cargo del médico Gustavo Arizpe, realiza la valoración de quienes tienen alguna lesión o desgaste de rodilla o cadera y sin son candidatos, se prepara el expediente clínico para que estén programados para cuando se realice la tercera jornada de cirugías.

Gracias a estas cirugías, se ha cambiado la vida de muchas personas, no solo de prótesis de cadera y rodilla, hay oftalmológicas, toxina botulínica, entre otros beneficios a los cuales pueden acceder personas de escasos recursos económicos que no pueden operarse en hospitales particulares.