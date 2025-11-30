Accidente de camioneta en Villa de Palaú deja daños en Central de Bomberos

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un adulto mayor protagonizó un aparatoso accidente la noche del pasado viernes al estrellarse con todo y camioneta contra la pared de la Central de Bomberos de esta comunidad.

El incidente fue confirmado por el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, quien detalló que, afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

El responsable del percance fue identificado como Armando N., de 62 años de edad, con domicilio en la colonia Jardín, específicamente en la intersección de las calles Andrés Tanaka y Santos Degollado.

Según el reporte oficial, el conductor de la camioneta Dodge Dakota, modelo 1992, color azul con gris, placas EX8483-C, perdió el control del volante mientras circulaba por la carretera estatal número 22.

Tras salirse de la cinta asfáltica, el vehículo se dirigió directamente hacia el edificio de bomberos, impactando contra una de sus paredes. A pesar del susto y los daños materiales leves, no se reportaron bomberos heridos ni afectaciones graves a la estructura del inmueble.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del director del Mando Coordinado, José Ponce Sánchez, acudieron de inmediato al lugar de los hechos.

Al constatar que el conductor se encontraba en completo estado de ebriedad, procedieron a su arresto conforme al protocolo establecido.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, recordando que este tipo de imprudencias pueden poner en riesgo vidas humanas y el patrimonio público.

El caso será turnado a las instancias correspondientes para deslindar responsabilidades legales.