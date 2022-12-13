Cantan villancicos niños a abuelitos

SABINAS, COAHUILA.- Los adultos mayores del Asilo de Ancianos Sabinas AC recibieron la visita de decenas de alumnos del Jardín de Niños “Gabilondo Soler” que entonaron algunos villancicos navideños, los alumnos se presentaron por grupos de acuerdo al grado.

Vestidos con el uniforme pero con motivos navideños como gorros y cuernos de reno, los niños cantaron y bailaron temas como “Peces en el Río” “Rodolfo el Reno” entre otros los abuelos disfrutaron de esta visita y convivieron con los niños.

Al finalizar el evento el cual estuvo en todo momento guiado por la directora del Jardín de Niños y las maestras, así como madres de familia, los niños dejaron presentes para los adultos mayores.

El personal del asilo copero para que todos disfrutaran de esta vista y hasta acomodaron a quienes estaban en cama en la ventana para que pudieran disfrutarlo.

En el Asilo hay dos áreas comunes la de las mujeres y hombres separados por el comedor y sala de estar donde los adultos mayores pueden mirar sus programas preferidos en la televisión, asimismo hay quienes cuentan con pequeños departamentos en donde habitan por separado.