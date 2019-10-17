Carambola en la 57 Tres camiones de carga pesada se vieron involucrados

SABINAS, COAH.- Daños de consideraron se registraron en una carambola registrada la tarde de ayer sobre la carretera Federal 57, a la altura de la Cuesta Codornices.

Tres unidades de carga pesada se vieron involucradas, así lo informaron las autoridades policiacas y los elementos de la Cruz Roja que atendieron el reporte.

Alrededor de las 15:30 horas sobrevino el percance, lo cual generó un caos vial al quedar tres unidades pesadas obstruyendo la circulación vial de los automovilistas.

Paramédicos de la Benemérita arribaron al lugar de los hechos para brindar servicio médico a los conductores sin embargo estos resultaron ilesos.

Los conductores se desplazaban de Norte a Sur con dirección a la ciudad de Nueva Rosita Elementos determinándose que el responsable del accidente es quien conducía un camión Dodge, Ram, color blanco.