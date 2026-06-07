Salen miles a votar en la Carbonífera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Desde las primeras horas del 7 de junio, ciudadanos y ciudadanas comenzaron a arribar a las casillas instaladas en diversos municipios de esta cuenca para cumplir con el voto ciudadano durante el proceso electoral 2025-2026 para la renovación de las diputaciones locales en el Congreso del Estado de Coahuila.

Desde temprano, ciudadanos de Múzquiz y otros municipios llegaron a las casillas para votar.

La lista nominal en el Distrito 03, que comprende 11 municipios: Allende, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Morelos, Nava, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas y Villa Unión, se conformó finalmente por 161 mil 911 personas con 140 seccionales y 289 casillas.

En tanto, el Distrito 06, integrado por Frontera, Múzquiz, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura y Sierra Mojada, lo conformaron 157 mil 684 electores con 132 seccionales y 281 casillas.

Alrededor de las 6:30 de la mañana se observó movimiento de votantes en las casillas del Pueblo Mágico, quienes aguardaban la instalación formal prevista para las 8:00 horas, con la presencia de funcionarios de casilla entre presidente, secretario, escrutadores y representantes de partidos políticos.

La lista nominal en los distritos 03 y 06 incluye más de 319 mil personas en total.

En punto de las 9:00 de la mañana, las casillas comenzaron a abrir sus puertas, algunas de ellas instaladas en instituciones educativas, para que los ciudadanos pudieran emitir su voto conforme a la lista nominal.

El ambiente se mantuvo ordenado dentro de lo que cabe y, con una participación constante de habitantes que acudieron a cumplir con su derecho democrático.

Entre los testimonios de los votantes, Bertha Alicia Chávez Coronado, vecina de la colonia Infonavit Reforma, destacó la importancia de acudir a las urnas para elegir al candidato que mejor represente a los coahuilenses en el Congreso.

Relató que suele votar desde temprana hora para evitar largas esperas derivadas de las condiciones climáticas, como le ha ocurrido en procesos anteriores.

Por su parte, Aurelio Ramírez Fuentes subrayó que el voto es un derecho ciudadano que debe ejercerse independientemente del resultado final que se tenga.

Exhortó a la población a acudir a las urnas y dar cumplimiento a la voz ciudadana, resaltando el valor de la participación en la construcción de la democracia.

Votantes destacan la importancia de participar en la construcción de la democracia.

Finalmente, Cruz Gómez de León señaló que todos los candidatos realizaron un buen trabajo durante las campañas, presentando propuestas que fueron escuchadas por el electorado.