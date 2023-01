Causa diabetes Daños al riñón

SABINAS, COAHUILA.-El cáncer en diferentes tipos, no tiene edad ni sexo ataca lo mismo hombres que mujeres e inevitablemente a niños, este padecimiento y los problemas de riñón son recurrentes en la población manifestó Tina Carranza quien es comisionada de salud en el municipio, comentó que con frecuencia las familias requieren de apoyo en algún trámite médico y medicamentos en diferentes hospitales.

Manifestó que recientemente estuvo en la subdelegación del IMSS para comunicarse con la titular, asimismo con las trabajadoras sociales de diversos hospitales mantiene el contacto para cuando alguien requiere atención o por cuestiones de que les falta alguna medicina.

Señaló que no se ha advertido que haya escases de medicamento, sin embargo para el tema del cáncer sabe que el IMSS cuenta con el básico que se requiere, pero como hay diversos tipos de esta enfermedad en algunas ocasiones no lo tienen y entonces se busca la manera de obtenerlo en otro lugar.

Dijo que las enfermedades del riñón son por lo general consecuencia de la diabetes, pues una vez detectada la enfermedad en ocasiones la persona no se cuida como es debido, no cambia su alimentación, pero siempre está dispuesta a apoyar con las citas.

Explicó que en ocasiones los derechohabientes no saben que las trabajadoras sociales están para atenderlos cuando no les han surtido algún medicamento o cuando no se cumplen con las citas, pues dijo ellas son el personal de confianza del Instituto y se encuentran a todas horas en turnos incluso en urgencias.