Celebran 20 Aniversario de Delegación D-IV-10

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Delegación D-IV-10 de maestros Jubilados y Pensionados adheridos a la Sección V, celebraron el 20 aniversario de fundación y, a la vez coronaron a su reina Lupina I.

Dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones del Club de Leones Múzquiz donde se dieron cita docentes con trayectoria en el magisterio de Múzquiz.

Los festejados fueron acompañados a la vez por homólogos de otros Municipios ejemplo de ello Sabinas, San Juan de Sabinas, Frontera, Monclova, San Buenaventura, Castaños, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Saltillo, Ramos Arizpe, etc.

Durante dicho evento, el maestro de ceremonias, profesor Roberto Carlos Briones Echavarría dio a conocer los nombres de los 65 maestros que fundaron la Delegación creada en el Estado de Coahuila.

Fue la profesora Alejandra Rosales González quien realizó la narrativa con datos precisos de la fundación de dicha delegación de docentes, destacando que fue a principios del año 2003 cuando un grupo de maestros Jubilados y Pensionados de Múzquiz que en aquel entonces pertenecían a la Delegación D-IV-VIIII con sede en el Mineral de Palaú, asistieron a una visita del Comité Seccional del SNTE a la ciudad de Nueva Rosita exponiendo de viva voz que les dieran oportunidad de formar su propia delegación en su pueblo natal de Múzquiz.

La solicitud fue dirigida al profesor, Librado Alejandro González Orta, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado en el período 2000-2003.

Después de escuchar los requerimientos de los jubilados pensionados les dio el sí para formar dicha delegación, donde de forma unida lograron sacar adelante los trabajos enfocados en el bien de la educación.

Fue así como a través de dicha ceremonia, la profesora Nora Guerra, también entregó cetro y corona como reina saliente de los docentes a la profesora Lupina I, Soberana de los maestros que pertenecen a la Delegación D-IV-10.