Celebran 75 aniversario de Colegio Gpe. Victoria

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El pasado 10 de noviembre celebramos nuestros 75 años como Colegio Guadalupe Victoria llevando a cabo diversas actividades, dentro de ellas la develación de la placa, una misa de agradecimiento por todos esos años y una recepción en el salón de la Sección 38, son 75 años de estar sirviendo a esta ciudad y a la región, porque no solamente tenemos alumnos de Múzquiz sino de la región, informó la hermana Guillermina López, misionera de la purísima Virgen María.

Indicó que 75 años significan un gran camino recorrido, muchas metas alcanzadas, obstáculos superados y la certeza de la bendición de Dios y de muchas personas buenas que nos han acompañado durante todo este camino.

Los servicios que tenemos para nuestra comunidad es maternal, preescolar, primaria y secundaria, aquí formamos a los niños en estas secciones donde se pretende enseñar una educación de calidad en los valores humanos y cristianos, somos una institución católica, queremos que los alumnos sean mejores y sigan los caminos marcados por el Señor.

Le hacemos la invitación a toda la comunidad si buscan una educación de calidad y una formación humana y cristiana, católica para sus hijos, la institución Colegio Guadalupe Victoria está a sus ordenes con las puertas abiertas, vengan, conozcan el colegio, visítenos.