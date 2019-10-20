Celebran en Múzquiz Festival del Chorizo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Teniendo como punto el Parque Campestre, con rotundo éxito se efectuó el primer Festival del Chorizo en el Pueblo Mágico donde productores de la cabecera municipal tuvieron a bien participar.

La alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena recorrió los puestos de los expositores acompañada de autoridades municipales y estatales, reconociendo la participación de los 8 productores de este alimento, quienes hicieron una valiosa demostración de este producto, elaborando cada uno dos platillos a base de chorizo.

Familiares y amigos se unieron al festejo.

Durante el evento los asistentes pudieron degustar cada platillo elaborado con la más alta calidad de los productores muzquences, quienes agradecieron este magno evento pues con ello dan un realce a este alimento característico de Múzquiz viéndose beneficiados con ventas.

Al finalizar se reconoció a cada uno de los productores que participaron; durante el evento la alcaldesa estuvo acompañada de la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos Guadalupe Oyervides Valdés, Secretario de Ayuntamiento Roberto Carlos Briones Echavarría, director de Fomento Económico Hernán Falcón, Directora de Turismo Josefina Cantú, presidente del Consejo de Pueblo de Múzquiz Miguel Guerra Dávila y el presidente regional de la Oficina de Convenciones y Visitantes Carlos Castro.