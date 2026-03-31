Minas de Barroterán: homenaje a los 153 mineros fallecidos en explosión

MINAS DE BARROTERÁN, COAHUILA.- En representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, el Secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz, encabezó la ceremonia luctuosa realizada en Minas de Barroterán, en honor a los 153 mineros que perdieron la vida en la explosión ocurrida el 31 de marzo de 1969 en la región carbonífera.

Con profundo respeto y solemnidad, autoridades municipales, educativas, familiares de los mineros y ciudadanía en general se reunieron para recordar a quienes, en cumplimiento de su deber y en busca del sustento para sus familias, perdieron la vida, dejando un legado imborrable en la historia de Múzquiz.

El programa contempló la colocación de ofrendas florales, la celebración de la Santa Misa de Réquiem, guardias de honor y un emotivo minuto de silencio acompañado de la lectura de los nombres de los mineros caídos.

Asimismo, se contó con la participación de alumnos del CECyTEC Plantel Barroterán, quienes realizaron la lectura en memoria de las víctimas, así como la presentación de la poesía coral "Luces Negras", y la participación de niños de educación inicial, quienes se sumaron con respeto y sensibilidad a este acto conmemorativo.

Durante su mensaje, el Secretario del Ayuntamiento destacó que el sacrificio de los mineros permanece vivo en la memoria colectiva de la comunidad, subrayando que su legado representa un ejemplo de trabajo, valentía y compromiso que debe seguir guiando a las nuevas generaciones.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reitera su compromiso de honrar la memoria de quienes forman parte de la identidad de la región, promoviendo los valores de unidad, respeto y solidaridad entre la ciudadanía.