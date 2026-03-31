Ciudadanos en Frontera buscan seguros para evitar detenciones en carretera

FRONTERA, COAHUILA.- Ante el temor de ser detenidos en carretera, ciudadanos han comenzado a solicitar seguros de responsabilidad civil para poder transitar sin contratiempos, informó Javier Alanís.

El dirigente de la UCD Frontera explicó que desde 2019 existe una disposición que obliga a todos los vehículos, tanto nacionales como extranjeros, a contar con un seguro para circular por carreteras federales y estatales.

"Hay una ley desde el 2019 que todos los vehículos extranjeros o mexicanos deben tener un seguro para manejar en carreteras; nosotros los estamos recomendando con una aseguradora, son seguros de responsabilidad civil solamente y son muy baratos, se llaman seguros básicos", detalló.

Indicó que cada vez más personas acuden a solicitar orientación y contratar este tipo de pólizas, principalmente por el temor de ser detenidos por la Guardia Nacional en tramos carreteros.

Asimismo, señaló que muchos conductores aprovechan para renovar sus vigencias correspondientes a 2026, con el objetivo de poder viajar sin inconvenientes a destinos como Acuña, Saltillo, Torreón y Cuatro Ciénegas, además de recibir asesoría en caso de accidentes.

Finalmente, Alanís destacó que, durante el programa de regularización vehicular, en el municipio de Frontera se logró legalizar alrededor de 700 unidades, mientras que cerca de 300 quedaron pendientes al concluir el proceso.